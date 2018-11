Sparisce da casa, ritrovato privo di sensi in un canale

Polizia locale, carabinieri, e poi parenti e amici, mentre sui social il tam-tam si allargava sempre più: l'escalation di preoccupazione si è fermato nel pomeriggio, quando l'anziano scomparso è stato ritrovato in un canale. Restano da chiarire i contorni della vicenda.

I fatti. Di prima mattina un settantenne di Borgosatollo è uscito di casa per una passeggiata, dicendo che sarebbe rientrato per il pranzo. A mezzogiorno però l'uomo non è rincasato, così la moglie e i parenti - preoccupati - hanno lanciato l'allarme. Delle primissime ricerche se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale di Borgosatollo, coadiuvati presto dai carabinieri di San Zeno.

A metà pomeriggio, il ritrovamento del settantenne: un passante ha visto il corpo dell'uomo, privo di sensi, in una roggia in via Donatori di Sangue. Allertati i soccorsi, è stato recuperato il corpo e l'ambulanza ha portato l'uomo in ospedale alla Poliambulanza. Da chiarire la dinamica dei fatti, se si sia trattato di malore che fatto cadere il settantenne nel canale o di una caduta accidentale in seguito alla quale l'uomo ha perso conoscenza.