Due contagi da Coronavirus a Borgo San Giacomo: "Un terzo è in fase di verifica"

Due nuovi casi di Coronavirus si registrano nella Bassa bresciana, nel comune di Borgo San Giacomo, a pochi chilometri di distanza da Orzinuovi, dove si trova il piccolo 'focolaio' della nostra provincia con 11 persone contagiate.

A dare l'annuncio è stato lo stesso sindaco di Borgo San Giacomo, Giuseppe Lama: "Alle 13,30 di lunedì ho ricevuto informazione, dagli organi competenti, di due casi accertati nel nostro Comune. Si tratta di un residente e di una persona non residente ma che abitualmente abita nel nostro Comune - scrive il primo cittadino -. In esame per accertamenti definitivi un terzo caso di persona residente. Le autorità sanitarie hanno predisposto ogni intervento precauzionale, e auguriamo agli interessati una pronta guarigione. L'amministrazione comunale assicura che, non appena venuta a conoscenza, informerà prontamente sullo sviluppo della situazione".

In attesa del nuovo bollettino ufficiale della Regione, in arrivo nel pomeriggio (presenterà numeri ancora in crescita), i casi accertati nel Bresciano sono 60, ma ci sono già 178 persone in fase di verifica. I lombardi positivi al virus sono invece 1254 (domenica erano 984): 478 sono ricoverati in ospedale, di cui 127 in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono invece 472.