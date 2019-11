Pusher, ma con reddito di cittadinanza: spacciava fuori dalla scuola e dal cimitero

Per lo Stato non aveva mai lavorato negli ultimi 10 anni, tanto da avere accesso alla misura del reddito di cittadinanza. In realtà l’uomo una professione, e anche piuttosto redditizia, ce l’aveva: manteneva la moglie e i tre figli minorenni spacciando cocaina.

A scoprire il business illegale dell’uomo - un 57enne marocchino di casa a Borgo San Giacomo - sono stati i carabinieri. Insospettiti dall’ampia disponibilità economica del padre di famiglia, che si professava nullatenente, hanno cominciato a tenerlo d’occhio.

Ai militari sono bastati pochi giorni per smascherare il pusher -incensurato è in Italia dagli anni ’90 - che faceva la spola tra il bar del paese, la scuola media e il cimitero per piazzare le dosi di cocaina.

Lo hanno fermato in via del Soccorso, nei giorni scorsi, trovandogli adosso 10 dosi, per un totale di 5 grammi di cocaina. Durante il blitz nell’abitazione sono stati scovati 2000 euro in contanti, soldi ritenuti provenire dello spaccio, e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Per il 57enne sono quindi scattate le manette per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto. Andrà in tribunale ancora, per affrontare la questione del reddito di cittadinanza: un altro giudice deciderà se revocare o meno la misura.