Perde la battaglia contro la malattia, morto l'imprenditore Gianni D'Este

Ha lottato fino all'ultimo per sconfiggere una malattia che gli era stata diagnosticata tempo fa. Un male che Giovanni Mario (per tutti Gianni) D'Este non è riuscito a vincere. Il noto imprenditore della Bassa Bresciana si è spento nei giorni scorsi, circondato dall'affetto dei suoi famigliari, all'età di 70 anni.

Una scomparsa che ha gettato nel lutto la comunità di Quinzano d'Oglio, dove l'uomo viveva da sempre e dove ha sede l'azienda manifatturiera da lui fondata: la Gianni D'Este srl, che si occupa di produzione di calze e collant. I prodotti da lui realizzati sono conosciuti e venduti in tutta la Bassa e non solo. Una vita dedicata al lavoro, ma anche alla comunità: era sempre in prima fila negli eventi e nelle manifestazione organizzate in paese.

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente e sui social network in molti hanno indirizzato messaggi di cordoglio alla famiglia dell'imprenditore, ricordato per la semplicità e l'onestà. Lascia il figlio Omar, la compagna Edith e i fratelli Silvano ed Enrico. L'ultimo saluto si terrà alle 15 di martedì 19 marzo nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giacomo.