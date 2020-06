Ragazzi ‘ammassati’ e schiamazzi: sindaco bresciano costretto a chiudere i parchi

Nuova chiusura, con relativa ordinanza del sindaco, per alcuni parchi del Comune di Borgo San Giacomo e della frazione Acqualunga. Il provvedimento restrittivo, questa volta, non è dettato dall’epidemia di Coronavirus, dato che in tutto il paese non si registrano nuovi contagi da ormai 45 giorni, come ha fatto sapere il sindaco in un post condiviso su Facebook.

Le ragioni che hanno spinto il primo cittadino Giuseppe Lama a chiudere nuovamente i cancelli di 10 parchi pubblici, ma solo nelle ore serali, sono altre: l’inciviltà, la maleducazione e gli atti vandalici messi a segno pare da alcune compagnie di giovani e giovanissimi. Irrispettosi delle norme anti-contagio, come pure della più basilari regole di educazione civica.

In seguito alle numerose segnalazioni arrivate negli ultimi giorni in Comune, il sindaco ha optato per la misura più restrittiva:

“Mi vedo costretto, causa continui atti di vandalismo e disturbi vari, ad emettere un’ordinanza di chiusura serale dei Giardini Pubblici del Capoluogo e della Frazione di Acqualunga. Sono spiacente ma a causa del comportamento incivile di pochi imbecilli devo prendere questo provvedimento. E' l'unico modo per rendere possibili i controlli. Pesanti sanzioni a chi non rispetta il divieto”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Chiusura dalle 22.30, dunque. Fino a quando durerà il divieto ancora non si sa: “Sarò ben lieto di revocare l'Ordinanza qualora cessino questi comportamenti", scrive ancora Giuseppe Lama che rivolge anche un appello ai genitori dei ragazzi protagonisti degli episodi, affinché si "preoccupino maggiormente dei figli trasmettendogli valori di civiltà ed educazione."

Le restrizioni in vigore non si applicano alle aree verdi delle frazioni di Farfengo, Padernello e Mottella.