Inferno in autostrada, al lavoro tra le macerie anche i pompieri bresciani

Anche i Vigili del Fuoco bresciani sul luogo del terribile incidente di lunedì pomeriggio a Bologna, sul raccordo autostradale di Borgo Panigale tra la A1 e la A14: una sola vittima, ma poteva andare peggio, oltre 60 i feriti, una voragine nel manto stradale, danni per centinaia di migliaia di euro ad automobili, strade e abitazioni.

Erano in otto i pompieri bresciani che hanno raggiunto Borgo Panigale: partiti dal comando di Via Scuole, gli specialisti del nucleo Usar, gli “Urban search and rescue” attrezzati per ritrovare persone vive o morte in città e in ambienti urbani.

Hanno lavorato a lungo, più di cinque ore: hanno cercato a fondo sotto le macerie della tremenda esplosione (una deflagrazione mastodontica: 25mila litri di Gpl esplosi a seguito del surriscaldamento del serbatoio, dopo lo schianto), in cerca di vittime. Per fortuna non ne hanno trovate, oltre a quella già tristemente registrata.