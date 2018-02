Inferno di fuoco nella notte: casa devastata, famiglia in mezzo alla strada

Una famiglia ancora senza casa a seguito dell'incendio di martedì notte a Bione: le fiamme sono divampate a causa del “collasso” della fuliggine accumulatasi all'interno della canna fumaria del camino. Una tragedia davvero sfiorata: le fiamme dal camino sono divampate fino in casa, costringendo gli occupati ad una fuga repentina all'esterno.



VIDEO — Incendio a Bione,

i pompieri nella casa bruciata

L'allarme è stato lanciato intorno alle 23: sul posto due squadre di Vigili del Fuoco, da Salò e Lumezzane, che hanno dovuto lavorare tutta la notte non solo per spegnere le fiamme, fino all'ultimo focolaio, ma anche per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.

L'abitazione si sviluppa su due piani, al civico 42 di Via Calzoni a Bione: al piano terra una volta c'era un negozio, adesso la struttura è abitata da una famiglia con tre figli. Purtroppo non sono ancora potuti rientrare a casa.

Si faranno ospitare dai parenti per qualche giorno: a seguito degli accertamenti di mercoledì, poche ore dopo che l'incendio è stato domato, i Vigili del Fuoco hanno verificato una situazione di pericolo, e non hanno dato il via libera per l'agibilità degli appartamenti. Si contano danni per decine di migliaia di euro.