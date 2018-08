Colpito da un macchinario mentre scarica un tir, cade dal rimorchio: è grave

Grave infortunio sul lavoro lunedì mattina nel piazzale delle fonderie Bugatti di Bione. Poco prima delle 8, il titolare di un'azienda di Coccaglio (la Gozzini autotrasporti) ha riportato seri traumi nel corso di un incidente avvenuto mentre stava scaricando un camion.

Sul posto sono giunte due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. L'uomo, un 67enne, è stato trasportato d'urgenza al Civile a bordo dell'eliambulanza, e poi ricoverato in codice rosso. Per lui gravi traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Sabbio Chiese, intervenuti sul posto per i rilievi, l'anziano sarebbe stato colpito da un macchinario dal peso di tre quintali mentre si trovava sul rimorchio del mezzo pesante e poi sarebbe caduto sull'asfalto. L'esatta ricostruzione della dinamica è al vaglio dei militari e dei tecnici dell'Ats.