Vendevano porta a porta il Bimby e il Folletto, ma erano tutti tarocchi

Una coppia commercianti di 50 anni, specializzati nella vendita porta a porta, è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata in concorso. Era solita vendere elettrodomestici 'taroccati' spacciandoli per aspirapolvere Folletto e Bimby a marchio Vorwerk. Peccato che si trattasse di riproduzioni molto simili, e che fossero della "Workwear".

I truffatori sono stati intercettati a Orzinuovi dai carabinieri di Verolanuova, a seguito della segnalazione di un cittadino insospettito dai prezzi proposti, decisamente fuori mercato. Tutta la merce in loro possesso è stata sequestrata, mentre ancora non si conosce il numero delle persone raggirate.