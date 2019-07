Tenta il suicidio buttandosi dal terzo piano, grave un ragazzo

Salvo per miracolo. Un ragazzo di 19 anni ha provato a togliersi la vita lanciandosi da una finestra dell'appartamento dove vive. Si è buttato dal terzo piano ed è finito sull’asfalto, dopo un volo di oltre una decina di metri. Fortunatamente la caduta non è stata eccessivamente scomposta e il giovane non avrebbe battuto la testa.

Tutto è successo nella serata di mercoledì a Bienno, in via Felice Bellicini. L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 19: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida e sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso, mentre da Brescia si è alzata in volo l’eliambualnza.

Dopo le prime cure, il 19enne è stato ricoverato d’urgenza nel nosocomio cittadino, nel reparto di Rianimazione. Avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Breno che hanno ricostruito l'accaduto. Non si conoscono i motivi che hanno indotto il giovane a tentare il gesto disperato.