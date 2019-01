Esplode una bombola, in fiamme un capanno da caccia: un ferito

Un incendio è scoppiato mercoledì mattina in un capanno da caccia di Bienno. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 8 dalla località Novalino: sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Darfo Boario Terme, due ambulanze in codice rosso e da Brescia si è alzato in volo pure l'elisoccorso.

Stando alle prime informazioni trapelate, un uomo di 67 anni è rimasto ferito nel rogo. Per lui si è inizialmente temuto il peggio, ma l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo sul posto dei sanitari. L'anziano non sarebbe in condizioni critiche ed è stato trasportato, per le cure del caso, all'ospedale di Esine.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Breno che stanno cercando di ricostruire le cause dell'incendio. Secondo i primi riscontri, all'origine delle fiamme ci sarebbe l'esplosione di una bombola del gas.