"Vuoi far sesso con me?": gravi accuse a un bidello, ora l'incubo è finito

Assolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste: dopo quattro anni è stato scagionato il bidello di 66 anni, al lavoro in una scuola media bresciana, indagato nel 2015 dopo la denuncia di una ragazzina 12enne. A detta della studentessa, il bidello l'avrebbe adescata in bagno, proponendole un rapporto sessuale.

Tutto sarebbe successo al cambio dell'ora: la ragazzina, insieme ad un'amica, avrebbe incontrato il bidello in bagno tardando il suo rientro in classe. Richiamata dall'insegnante, avrebbe dunque riferito della presunta molestia subita solo pochi minuti prima.

Da allora è cominciata la lunga odissea giudiziaria del bidello, che aveva pure lasciato la scuola per trasferirsi in un altro istituto. L'uomo ha sempre negato ogni responsabilità, udienza dopo udienza, fino alla definitiva decisione del giudice: la sentenza lo assolve da ogni accusa. Ora si attendono le motivazioni.