Fiamme nella notte, bruciati un fienile e alcuni mezzi agricoli

Un incendio è divampato nella notte tra martedì mercoledì alla periferia di Berzo Inferiore. Le fiamme alte alcuni metri sono state notate da alcuni residenti che hanno allertato il 112. In fumo un fienile e pure alcuni mezzi agricoli.

Sul posto hanno lavorato per ore i Vigili del Fuoco: per portare l'acqua hanno dovuto realizzare in fretta e furia una condotta di un centinaio di metri. Restano ancora tutte da chiarire le cause: non si esclude l'origine dolosa.