Crollano rocce e massi dalla montagna: tragedia sfiorata sulla Statale 42

Tragedia sfiorata mercoledì pomeriggio sulla Statale 42 in territorio di Forno Allione, frazione di Berzo Demo: alcuni massi si sono staccati dalla montagna e hanno sfiorato una Suzuki Vitara in transito proprio in quel momento. Per un soffio: pare che le rocce cadute dal versante abbiano appena “toccato” l'auto in movimento, che avrebbe dunque riportato solo qualche danno alla fiancata.

Ma poteva andare peggio, molto peggio: per fortuna nessuno si è fatto male. Sono stati proprio gli occupanti della vettura ad allertare il 112 dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno deviato il traffico per un paio d'ore (dalle 16 alle 18) in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Anas, la società che gestisce il tratto stradale.

Si è valutata a lungo l'ipotesi di una chiusura anche parziale della carreggiata. Ma i detriti intanto sono stati rimossi, e quindi si è deciso di posizionare alcuni cartelli di pericolo che intimano a rallentare, in attesa di ulteriori sviluppi.

La situazione in zona è critica da anni. L'ultima frana consistente risale a oltre due anni fa, tra le località di Bettolino e Ponte di Lorengo. Ma anche lo scorso autunno, a causa delle forti piogge, qualche sasso si era distaccato dalla montagna.