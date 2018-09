Cade dal tetto di una casa e batte la testa, le sue condizioni sono gravissime

Un uomo di 64 anni, ex lattoniere ora in pensione, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il pensionato è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro, avvenuto mercoledì pomeriggio in un cantiere situato nel cuore della frazione Monte di Berzo Demo.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, il pensionato (M.B. le iniziali) stava effettuando alcune misurazioni sul tetto di una casa in ristrutturazione per conto della ditta del figlio, quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto.

Un volo nel vuoto di quasi 4 metri e davvero una bruttissima caduta: il 64enne avrebbe battuto la testa, riportando un violento trauma cranico. Immediata la chiamata al 112: sul posto sono state inviate un'ambulanza e l'eliambulanza, che però non è riuscita ad atterrare nelle vicinanze del luogo dov'è avvenuto l'incidente.

Il 64enne, già privo di conoscenza quando sono arrivati i soccorritori, è stato caricato a bordo del velivolo con un verricello, poi il trasporto, d'urgenza, nel nosocomio di Bergamo. Le condizioni del 64enne, residente a Berzo Demo, sarebbero molto critiche - tanto che si teme per la sua vita e i medici non hanno sciolto la prognosi- ma stabili.

Ancora da chiarire cosa abbia causato l'improvvisa perdita di equilibrio e la successiva brutta caduta: l'esatta dinamica dell'infortunio è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dell'Ats Montagna, a cui spetta anche capire se fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza e attribuire eventuali responsabilità.