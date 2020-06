Tutto in famiglia: spaccio di droga, arrestati madre, figlio e fidanzato

Quattro arresti per droga nel piccolo Comune di Berzo Demo, in Valle Camonica: i carabinieri hanno intercettato e smantellato un’organizzazione quasi tutta familiare, arrestando madre e figlio, oltre che il compagno della donna. In manette anche un 40enne fermato in auto insieme al fidanzato 26enne della signora che verrà arrestata poco dopo.

In auto ben 53 grammi di “coca”

I due erano a bordo di un’utilitaria che è stata fermata dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Breno, in collaborazione con personale della stazione di Edolo: durante la perquisizione del mezzo sono stati recuperati ben 53 grammi di cocaina nascosti sotto un sedile.

Gli accertamenti sono poi proseguiti a casa del 26enne. Appena fuori dall’abitazione, i carabinieri hanno notato due giovani che si stavano allontanando, e alla vista delle divise hanno gettato tre dosi di “coca” appena acquistata dalla compagna del 26enne e dal figlio 21enne di quest’ultima.

Arrestati anche madre e figlio

Anche il 21enne cercava di liberarsi della droga che aveva con sé, lanciandola in mezzo alla strada: nell’involucro di cellophane erano nascoste 13 dosi pronte alla vendita. Altre 5 le aveva addosso la madre, oltre a due bilancini elettronici di precisione (che aveva provato ad occultare nei pantaloni).

Al termine dell’operazione sono stati arrestati, in flagranza di reato per spaccio di droga, sia il 40enne che il 26enne, la compagna del ragazzo e il figlio 21enne della donna. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per i tre componenti della “famiglia”, in attesa del processo, mentre il 40enne al momento è stato rimesso in libertà.