Trovato senza vita dal vicino, morto ex comandante dei Vigili del Fuoco

E' stato il vicino di casa a trovarlo esanime a terra: ha subito dato l'allarme al 112. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida, inviando sul posto non solo l'ambulanza ma anche l'elisoccorso, decollato da Sondrio: Bernardo Gazzoli, da tutti noto come Dino, è stato rianimato a lungo ma purtroppo senza successo. Troppo gravi le ferite riportate: il suo cuore non ha più ricominciato a battere.ù

Nel Bresciano quattro vittime in 48 ore

Dino Gazzoli è l'ennesima vittima bresciana di questi giorni tristi: in meno di 48 ore hanno perso la vita due ragazzi, in altrettanti incidenti stradali, e un uomo ricoverato in ospedale anche lui vittima di un incidente. Poi è toccato a Dino: 75 anni, abitava in Via Plizze a Edolo insieme alla famiglia, all'amata moglie Bambina. Lo piangono anche i figli Antonella e Daniele, la sorella Rosanna.

E' precipitato per diversi metri da un albero di ciliegio, su cui era salito utilizzando una vecchia scala. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: pare certo che si sia trattato di un incidente, ma non è chiaro se per colpa di un ramo spezzato o per un'improvvisa perdita di equilibrio. Sta di fatto che la bruttissima caduta, di qualche metro, non gli ha lasciato scampo.

Ex comandante, il ricordo dei colleghi

I funerali saranno celebrati giovedì mattina alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Nascente. Era molto conosciuto, in paese e non solo. Prima della pensione aveva fatto l'operaio, ma era stato anche comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Edolo. Avrebbe compiuto 76 anni tra pochi giorni. In queste ore non è mancato il ricordo degli amici e degli ex colleghi.

“Per noi oggi è una giornata triste – si legge – Questa mattina ci siamo trovati a soccorrere uno dei nostri: un amico prima che un ex Vigile del Fuoco ed ex capo distaccamento ora in congedo, che purtroppo non ce l'ha fatta. Con immenso dispiacere e orgoglio ci uniamo al dolore della famiglia. Ciao Dino, e grazie per tutto quello che hai fatto in questi anni. I tuoi ragazzi”.