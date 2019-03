“Dammi 15.000 euro e ti guarirò dal cancro”: ma è soltanto una truffa

Al modico prezzo di 15mila euro, pagabili in comode rate, offriva ai suoi pazienti delle cure miracolose che di miracoloso non avevano nulla: ai malati di cancro avrebbe proposto di interrompere le cure mediche, quelle “vere”, in cambio di una terapia farlocca a base di tisane di ortica, camomilla e varie erbe diuretiche. Il sedicente guaritore è stato smascherato e arrestato dai carabinieri.

Lo scrive Bresciaoggi: in manette ci è finito il 51enne Diego Otalvaro Martines, di nazionalità colombiana e tra l’altro irregolare sul territorio italiano. Esercitava la sua (falsa) professione a Berlinghetto, frazione di Berlingo, in un appartamento di proprietà di un bresciano, che l’aveva consegnato a Martines in comodato d’uso gratuito.

L’arresto

Sabato scorso il blitz dei carabinieri, che l’hanno beccato in flagranza di reato. A far scattare le indagini la denuncia di un giovane italiano, che si era rivolto a Martines su consiglio di una conoscente nella speranza di poter aiutare il padre malato, a cui è stato diagnosticato un tumore al cervello.