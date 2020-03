Neonato contagiato dal coronavirus, il 10% dei pazienti in terapia intensiva

Nella giornata di martedì è stato confermato il ricovero, presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, di un neonato di appena 20 giorni risultato positivo al coronavirus.

Il bambino non è in una situazione "particolarmente compromessa", ha spiegato l’assessore regionale Gallera; si trova in isolamento nel reparto di patologia neonatale e respira autonomamente.

Coronavirus, il 10% dei pazienti in terapia intensiva

In base agli ultimi casi accertati, la diffusione del Covid-19 pare ancora circoscritta: l'incidenza è alta solo in alcune aree, circa il 4% della popolazione regionale.

Il coronavirus per il 90% dei pazienti è facilmente risolvibile, ma nel restante 10% dei casi, soprattutto se anziani o con un quadro clinico compromesso, richiede il passaggio in terapia intensiva. Nelle zone ad alta incidenza gli ospedali (Codogno, Lodi, Cremona, Alzano) hanno dovuto affrontare situazioni emergenziali sia per l'elevato numero di casi, sia perchè l'11% delle positività riguarda operatori sanitari. L’assessore Gallera: "Fino ad oggi il resto della rete ospedaliera è ancora in grado di dare risposta".