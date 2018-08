Colpita da un fulmine durante un'escursione in montagna: paura per una donna

Un temporale improvviso mentre stava percorrendo il sentiero dei Cinque Laghi in località Bortolotti di Valgoglio, nella Bergamasca: forti tuoni e lampi, poi un fulmine che si abbatte a pochi metri, colpendola in pieno. La donna, una 31enne di Orzinuovi, si è accasciata al suolo, priva di sensi.

Attimi di panico per il fidanzato che era al suo fianco: non potendo allertare i soccorsi, dato che nella zona non c'è campo, l'uomo ha chiesto aiuto a una coppia incrociata nel bosco, per trasportare la compagna fino al rifugio più vicino.

Proprio durante il tragitto, la 31enne avrebbe cominciato a riprendere conoscenza, anche se non ricordava nulla dell'accaduto. Una volta allertato il 112, la donna è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Bergamo: avrebbe riportato alcune ustioni, non di grave entità, e non sarebbe in pericolo di vita.