Sparisce tra le onde durante il bagno: rianimato per un'ora, è gravissimo

Dopo quello di lunedì, un nuovo salvataggio in mare per i bagnini della Spiaggia 81 di Bellaria in provincia di Rimini, che, martedì mattina, hanno soccorso un anziano turista bresciano che ha rischiato di annegare. L'allarme è scattato verso le 11.45 quando l'uomo, un 83enne di Breno arrivato in vacanza con una comitiva, si trovava nello specchio di mare davanti allo stabilimento e, all'improvviso, si è accasciato finendo sottacqua.



Ad avvisare i soccorsi è stato un altro vacanziaere che si trovava con l'anziano: il bagnino di salvataggio è accorso per recuperare l'uomo e riportarlo a riva per iniziare le manovre di rianimazione, mentre, sulla battigia, è stato chiesto l'intervento del 118, arrivato con l'ambulanza e l'auto medicalizzata.



I sanitari hanno cercato di rianimare l'anziano per quasi un'ora prima di riuscire a far ripartire il cuore e a stabilizzarlo. Sempre in condizioni critiche, l'83enne è stato poi trasportato d'urgenza all'Infermi di Rimini: le sue condizioni sembrano essere molto gravi. Sulla spiaggia, per le pratiche di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.