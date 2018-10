Aereo ultraleggero precipita nel giardino di una casa: due feriti nello schianto

Il gran boato (con annesso spavento collettivo) della domenica ha spezzato l'inerzia silenziosa di una giornata tranquilla, almeno fino a quel momento: un aereo ultraleggero decollato da pochi minuti dall'aviosuperficie di Bedizzole intitolata a Silvio Scaroni è precipitato nel giardino di un'abitazione di Via Ticino, zona industriale alla periferia del paese.

Il piccolo velivolo ha centrato in pieno il magazzino di un capannone e la Fiat Panda parcheggiata in esterno, andata in buona parte distrutta: anche dell'aereo rimane un gran poco da recuperare. Un atterraggio di emergenza che probabilmente ha salvato la vita al pilota e alla sua ospite, che tra l'altro era per la prima volta in volo con un ultraleggero.

A bordo del velivolo il noto imprenditore Franco Pasini, 79enne proprio di Bedizzole e tra i fondatori della storica aviosuperficie a due passi dal lago di Garda, e una donna di 47 anni. Il piccolo aereo è decollato intorno alle 17: erano in volo da pochi minuti quando Pasini si sarebbe subito accorto di un qualche malfunzionamento.