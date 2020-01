Terrore tra le mura di casa: picchiato e legato a mani e piedi, rapinato di 4.000 euro

E' stato davvero un pomeriggio da incubo per un ragazzo di 28 anni di Bedizzole, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione alla periferia del paese, tra Monteroseo e San Tomaso: in quel momento era in casa da solo, è stato aggredito, picchiato e “incaprettato” – dunque con mani e piedi legate dietro la schiena – da una banda di rapinatori, entrati in azione ancora nel pomeriggio e con il volto coperto da un passamontagna.

Costretto a sdraiarsi con un coltello alla gola

Come scrive Bresciaoggi, i tre sono entrati in azione sabato alle 17.30, probabilmente convinti di non trovare nessuno in casa. E invece nella villa c'era il 28enne, costretto a un faccia a faccia obbligato con i banditi: prima è stato minacciato con un coltello alla gola, fatto sdraiare a terra, colpito alla testa con un cacciavite, picchiato e legato.

I ladri hanno fatto man bassa di tutto quello che c'era nell'abitazione: oro, soldi e gioielli per un totale di oltre 4.000 euro. Il giovane è riuscito a sviarli quando gli hanno chiesto della cassaforte: li ha mandati nel posto sbagliato, lui nel frattempo è riuscito in qualche modo a raggiungere la porta e a chiamare aiuto, probabilmente gridando.

Banditi in fuga a bordo di una station wagon

I rapinatori, che comunque avevano raggiunto l'obiettivo, hanno lasciato perdere e sono fuggiti: sono scappati a bordo di una station wagon scura, in cui ad aspettarli a quanto pare c'era il quarto complice. Non è dato sapere dove si siano diretti. Il 28enne vittima del violento blitz abita con la famiglia, ma in quel momento era solo in casa.

Dell'accaduto se ne stanno già occupando i carabinieri, cui sono state affidate le indagini dopo la denuncia del ragazzo. Il giovane è stato trasferito in ospedale, al pronto soccorso di Desenzano, per essere medicato. Una giornata che sarà davvero difficile da dimenticare.