Guasto al distributore, prelevano benzina gratis e invitano parenti e amici a fare altrettanto: denunciati

Un guasto alla pompa self-service della stazione di servizio ha permesso a decine di automobilisti di fare il pieno gratis. Non solo: alcuni di loro avrebbero sparso la voce tra amici e parenti per invitarli a fare la stessa cosa. È successo a Bedizzole tra sabato 5 e lunedì 7 ottobre. Alla vista delle pompe che erogavano liberamente litri di benzina, molti non hanno resistito alla tentazione di fare il pieno gratis e poi di avvisare i conoscenti.

Sono 35 gli automobilisti che, convinti di essere riusciti a portare a casa carburante a costo zero senza essere notati, sono poi stati identificati dai carabinieri. Questo perché le targhe delle loro vetture sono state riprese dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza e le immagini poi consegnate dal titolare ai militari.

In tutto erano stati prelevati oltre 1500 litri tra diesel e benzina, per un danno stimato di circa 2.300 euro. Un pieno gratis che è costato una denuncia alle 35 persone identificate.