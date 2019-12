“Spariti 24.000 euro in tre anni”: denunciato ex dipendente del Comune

Bufera in municipio a Bedizzole: un ex dipendente comunale è stato denunciato per peculato dai carabinieri. In pensione da poche settimane, avrebbe causato un danno all’erario pari a circa 24mila euro: il reato si sarebbe consumato in tre anni, dal 2016 fino all’ottobre di quest’anno.

Come riferiscono i militari in una nota, determinante è stata la denuncia del sindaco Giovanni Cottini, che non ha esitato a contattare i carabinieri dopo aver riscontrato alcune anomalie contabili.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Sembra che l’ex dipendente abbia approfittato delle tessere carburante, di cui era custode, anche e soprattutto per uso personale. Nella sua abitazione sono state recuperate e sequestrate ben 50 tessere.