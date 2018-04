In chiesa per rubare, viene sorpreso e fermato dai ragazzi dell'oratorio

Furto solo tentato alla chiesa parrocchiale di Bedizzole: il ladro è stato beccato in flagrante dai ragazzi che in quel momento si trovavano nelle sale del vicino rotatorio, e poi “consegnato” ai carabinieri. L'uomo è stato arrestato e immediatamente processato per direttissima, condannato a sei mesi (pena sospesa) con l'obbligo di firma.

Lo scrive Bresciaoggi: l'episodio risale a domenica sera, appunto in chiesa a Bedizzole. Ad avvisare il parroco del paese, don Franco Dagani, sono stati proprio i ragazzi. Il gruppo “storico” che tutte le domeniche si trova in oratorio e si sarebbe accorto di qualcosa di strano.

In particolare, delle luci accese nonostante la chiesa fosse chiusa da un po': da qui l'intervento del parroco, con il supporto “fisico” dei giovani che già erano in zona, che ha infine sorpreso il ladro impegnato nel cercare oggetti di valore, rovistando qua e là tra stanze e cassetti.

Non è dato sapere se tra il ladro e i ragazzi ci sia stata una vera colluttazione: sta di fatto che nessuno si è fatto male, e il bandito – improvvisato o meno, non si sa – è rimasto in chiesa quanto basta fino all'arrivo dei militari. Giusto in tempo per le manette.