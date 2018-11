Mano amputata dal portellone: operaio soccorso e operato d'urgenza

Il grave infortunio sul lavoro, la corsa in ospedale e il delicato intervento chirurgico che gli ha salvato l'arto e la vita. È quanto accaduto a un 53enne bresciano, dipendente di un'azienda per la raccolta dei rifiuti. Lunedì mattina la sua mano sinistra era rimasta schiacciata nel portellone del camion usato per la raccolta della spazzatura, tranciandosi di netto. Il grave incidente a Bedizzole, lungo via Bolognina.

Una situazione disperata: le condizioni del lavoratore erano immediatamente apparse critiche, tanto che sul posto si erano precipitate un'ambulanza, un'automedica e pure l'eliambulanza. Proprio la tempestività dei soccorsi ha permesso ai medici dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove il 53enne è stato trasportato d'urgenza, di poter intervenire immediatamente per salvare la mano.



Mezz'ora dopo il suo arrivo al pronto soccorso era già entrato sala operatoria per essere sottoposto ad un intervento chirurgico della durata di circa tre ore. Ad operare l'uomo - fa sapere l'ospedale in una nota- ci hanno pensato il professor Pietro Delle Femmine e Daniele Tosi, medici dell’unità operativa di Chirurgia plastica e chirurgia della mano, diretta da Massimo Del Bene.

L’intervento è andato bene – fanno sapere dal nosocomio- tutti i tessuti danneggiati sono stati ripristinati e la prognosi è favorevole. Insomma ,con il tempo il 53enne potrà recuperare la funzionalità della mano e tornare ad una vita normale e al suo lavoro.