Cade dal camion mentre scarica, batte testa e schiena: grave operaio

Prima la brutta caduta, poi le urla e i forti dolori: un uomo di 38 anni è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia, in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì alla discarica ex Faeco di Bedizzole. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 14 e sul posto sono giunte un'auto medica e un'ambulanza, che ha poi trasportato il lavoratore nel nosocomio cittadino.

La dinamica e le responsabilità dell'accaduto sono al vaglio dei carabinieri di Bedizzole e degli ispettori dell'Ats del Garda. Sembra che l'uomo fosse intento a scaricare il camion, quando, per ragioni ancora tutte da verificare, è accidentalmente caduto: un piede nel posto sbagliato ed rovinato malamente a terra rimediando seri traumi.

Il 38enne, di origine marocchina e residente nella bergamasca, sarebbe caduto da un'altezza di circa 5 metri e avrebbe battuto la testa e la schiena, lamentando forti dolori. L'operaio non ha mai perso conoscenza: è stato ricoverato in codice rosso ed è sotto stretta osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita.