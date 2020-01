Ragazza trovata morta al parco: s'indaga per omicidio

Non ci sono più dubbi: Francesca Fantoni è stata uccisa. La conferma è arrivata nella tarda mattinata di lunedì, a poche ore dal ritrovamento del cadavere della giovane donna nel parco pubblico di via Aldo Moro, a Bedizzole.

Niente altro, per ora, trapela dagli inquirenti che stanno seguendo il caso della 39enne: di lei non si avevano più notizie dalle 19 di sabato sera.

Stando a quanto riferito da diversi testimoni a Bresciatoday.it, la giovane sarebbe stata vista per l'ultima volta al bar Centrale di Bedizzole. Il locale si affaccia sulla piazza principale del paese, dove nelle ore successive alla scomparsa di Francesca era stato ritrovato il suo il suo smartphone, completamente distrutto.

Alcuni avventori del locale avrebbero riferito di averla vista litigare con un uomo più giovane: un diverbio piuttosto violento, stando ai racconti, pare culminato in un inseguimento.

Una testimonianza è al vaglio dei carabinieri, che cercano riscontri ai tanti racconti ascoltati in queste ore analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona. Sono solo supposizioni, per ora: non ci sarebbero infatti indiziati in stato di fermo.

La tragica notizia ha sconvolto la comunità di Bedizzole, dove Francesca viveva da sempre: era conosciuta e benvoluta da tutti. "Era una buona come il pane" raccontano in coro le decine di persone che, lunedì mattina, si sono assiepate fuori dal parco pubblico dov'è stato rinvenuto il suo corpo senza vita. Il cadavere giaceva nella scarpata che separa l'area verde dallo stabile che ospita il Cosp, la farmacia e altre attività ed stato trovato dai militari. Il parco è molto frequentato, ma nessuno si era accorto della presenza del corpo senza vita della 39enne.