Ubriaca fradicia fuori dal bar, scatena il caos in piazza e minaccia il suicidio

Serata movimentata per i residenti e gli avventori del bar Centrale di Bedizzole: una donna ubriaca, e in preda a un raptus incontrollato di violenza, ha scatenato il caos urlando e minacciando chiunque si fermasse per aiutarla.

Tutto è accaduto verso le 20 di domenica, fuori dal locale che si affaccia sulla piazza principale del paese. La donna, visibilmente alterata, avrebbe prima litigato in maniera accesa con un avventore, per poi allontanarsi dal bar. Avvicinata da alcune passanti, preoccupate per quanto stava accadendo, avrebbe completamente perso le staffe: prima sarebbe scoppiata a piangere, poi avrebbe pronunciato frasi sconnesse e minacciato di togliersi la vita. Infine se la sarebbe presa con chi era accorso in suoi aiuto: qualche spintone e forse anche delle minacce.

A quel punto è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Una volta calmata, la donna è stata accompagnata in ospedale, a Gavardo, per le cure del caso.