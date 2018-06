Dal Sebino al grande schermo: una bresciana nel film di Sorrentino

Un bellissimo volto bresciano nelle sale di tutti i cinema d'Italia: è quello della modella bresciana Beatrice Marchetti, che ha ottenuto una piccola parte del doppio film 'Loro', diretto da Paolo Sorrentino. Una pellicola divisa in due parti, che racconta la vita - non solo politica- di Silvio Berlusconi, nella quale la 22enne bresciana recita al fianco di Toni Servillo e Riccardo Scamarcio.

Partita da Zone, è approdata sulle passerelle più importanti, sfilando per gli stilisti più rinomati da quando era poco più che una ragazzina. Il suo sguardo penetrante e le sue gambe mozzafiato sono finiti sulle pagine di numerose riviste di settore e in molte pubblicità. Ora l'ennesima svolta di un carriera a dir poco brillante, che segna l'ingresso della modella bresciana nel mondo del cinema.

Per cinque mesi la 22enne ha fatto la spola tra Milano e Roma per prendere parte alle riprese, lavorando come figurante speciale al fianco di due degli attori più stimati del nostro cinema e di un regista che ha vinto un Oscar con la pellicola 'La Grande Bellezza'. Un'esperienza indimenticabile, che la modella bresciana vorrebbe ovviamente replicare .