Boato nella notte, commando assalta il bancomat del centro commerciale

Brutta sorpresa sabato mattina alla filiale della Bcc Agrobresciano situata nel nuovo centro commerciale 'Flaminia' di Brescia, in via Salgari. Nella notte una banda ha assaltato il bancomat con l'esplosivo. Il bottino sarebbe ingente ma è ancora da quantificare.

Sul posto ci sono i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Brescia che stanno ricostruendo le modalità del colpo e cercando di trovare indizi utili per risalire ai responsabili. Non si esclude che possa trattarsi della stessa banda che proprio la scorsa settimana aveva tentato di far saltare il bancomat della filiale della Bcc Agrobresciano di Flero. Un assalto fallito: i malviventi erano scappati a gambe levate lasciando l'ordigno innescato.