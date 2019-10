Brescia: ritrovato l'82enne Battista Matti

E' stato ritrovato dai carabinieri a Mazzano Battista Matti, l'82enne scomparso da casa da oltre 24 ore. Si aggirava in stato confusionale a Mazzano, ma le sue condizioni si salute sono buone: è stato comunque portato alla Poliambulanza di Brescia per accertamenti.

Battista Matti si era allontanato dalla sua abitazione, in via del Verrocchio a Brescia, verso le 11 di sabato e non aveva più fatto ritorno. Alla ricerche hanno partecipato Polizia, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Allertati anche Protezione Civile e Soccorso Alpino per il Monte Maddalena.