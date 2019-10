Esce di casa e scompare, l'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo"

Esce di casa per una passeggiata e scompare nel nulla. Sono ore d'angoscia a San Polo per le sorti dell'82enne Battista Matti: si è allontanato dalla sua abitazione in via del Verrocchio verso le 11 di sabato e non ha più fatto ritorno.

Dopo l'allarme lanciato da familiari, "Aiutatetici a ritrovarlo", sono iniziate le ricerche di Polizia, Vigili del Fuoco e Carabinieri, che si concentrano nei parchi presenti in zona. Allertati anche Protezione Civile e Soccorso Alpino per il Monte Maddalena.

Chi avesse sue notizie è pregato di chiamare le forze dell'ordine, Luciano Faverzani al 3333255581 o Gianni Matti al 3338340466.