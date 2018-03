Morto sacerdote bresciano, una vita dedicata ai più deboli

Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto a don Giampietro Lanzanova: il sacerdote bresciano si è spento nei giorni scorsi, all'età di 74 anni. Una vita dedicata alla famiglia prima, ai più deboli poi.

Originario di Bassano Bresciano, aveva preso i voti in età adulta, dopo aver lavorato diversi anni per aiutare la sua famiglia. Diventò sacerdote nel luglio del '75: prestò servizio come curato a Urago D'Oglio e Padova per poi diventare parroco e dirigere le parrocchie di Provezze e Castelletto di Leno.

Negli ultimi anni del suo ministero è stato presbitero collaboratore a Manerbio e Bassano, dedicando la sua attenzione, in particolare, alla cura degli anziani. I funerali saranno celebrati dal vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada, alle 16.30 di venerdì nella chiesa parrocchiale di Bassano.