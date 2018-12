Ubriachi al volante, inversione e fuga per evitare l'etilometro: tre automobilisti nei guai

Le hanno provate tutte per non incappare nei posti di blocco dei carabinieri di Verolanuova: manovre azzardate e pericolose inversioni di marcia non sono però servite a schivare l'etilometro. Gli automobilisti sono stati fermati dai militari e sottoposti all'alcoltest. Univoco l'esito: tutti e tre si erano messi al volante dopo aver alzato il gomito.

I tre episodi nella notte tra venerdì e sabato: a Orzinuovi lungo la Provinciale 668, a Ghedi e pure nei pressi del casello di Brescia Sud dell'autostrada A21. Tutte le tre auto sono state fermate dopo un inseguimento davvero breve, un centinaio di metri. Come detto, le persone al volante sono immediatamente state sottoposte all'etilometro, che ha dato esito positivo: per loro è quindi scattata una denuncia a piede libero per guida in stato d'ebbrezza.

Quella tra venerdì e sabato è stata una nottata di serrati controlli per i carabinieri della compagni di Verolanuova: 15 pattuglie e 30 militari sono stati impegnati nei posti di blocco predisposti lungo le principali strade e nei centri abitati dei comuni di Orzinuovi, Ghedi, Manerbio e Poncarale.

Il servizio era finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti in abitazione e degli assalti esplosivi ai bancomat, nonché al controllo della circolazione stradale con particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti.

Nella rete dei controlli sono finiti anche un 25enne di Verolanuova e un 40enne marocchino, di casa a Montichiari. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per detenzione di droga (5 grammi di hashish il primo, 4 grammi di cocaina il secondo).