Va a gettare la spazzatura, lo trovano senza vita vicino al cassonetto

Stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre stava gettando alcuni rifiuti all’interno dell’isola ecologica di Botticino Sera. È il tragico destino di Bartolomeo Ippolito, 61enne di casa in paese.

La tragedia si è consumata domenica mattina: l’uomo non sarebbe nemmeno riuscito a chiedere aiuto. A lanciare l’allarme, attorno a mezzoggiorno, sono stati i dipendenti del centro di raccolta dei rifiuti: non vedendo il 61enne uscire dall’impianto di via Molino Prati lo hanno cercato per alcuni minuti. Poi la tragica scoperta: Bartolomeo Ippolito era riverso a terra, accanto ad un container.

L'allarme e i soccorsi

Immediata la chiamata al 112: in pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, ma per il 61enne non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri, intervenuti sul posto, non nutrono alcun dubbio sulla causa del decesso, dovuto a un malore improvviso, probabilmente un infarto.

Il ricordo del paese

La tragica notizia si è diffusa rapidamente in paese, gettando nello sconforto la comunità. “Era una persona speciale” recita uno dei tanti messaggi lasciai sui social per ricordare Bartolomeo e porgere le condoglianze alla sua famiglia: la moglie Emanuela, la figlia Elisa, la mamma Palmira e le sorelle Stefania e Mara.

Il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio (alle 14.30) nella Basilica di Santa Maria Assunta di Botticino, con partenza dalla Casa Funeraria La Cattolica di Rezzato, dove la salma riposa.