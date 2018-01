Dramma in azienda: camionista trovato morto nel parcheggio

Un camionista di 46 anni è stato trovato senza vita nel suo camion, parcheggiato all'interno di una ditta di Barbariga. L'allarme è scattato attorno alle 12 di venerdì e sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica: per il camionista non c'era ormai più nulla da fare.

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, il camionista, dopo aver scaricato la merce, si sarebbe fermato a riposare e avrebbe accusato un malore. A dare l'allarme sono stati proprio i titolari dell'azienda toscana per cui l'uomo, un 46enne di origine rumena, lavorava. Non vedendolo più arrivare hanno contattato la ditta di Barbariga per capire se il loro dipendente fosse ripartito.

Dopo un rapido controllo i dipendenti dell'azienda della Bassa hanno individuato il mezzo pesante all'interno del parcheggio: il camionista giaceva privo di sensi all'interno della cabina e è scattato l'allarme.

Immediata la chiamata al 112. Dopo pochi minuti sono arrivati i soccorritori che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 46enne, di cui non sono state rese note le generalità.

Sul posto anche i Carabinieri di Verolanuova che hanno effettuato le verifiche del caso per escludere la responsabilità di terzi nel decesso. Sul corpo del camionista non ci sarebbero segni di violenza, l'ipotesi più plausibile, dunque, è quella di una morte causata da un malore improvviso.