Spacciava droga dietro al bancone: arrestato noto barista bresciano

Spacciava droga dietro al bancone del bar, e a poche centinaia di metri dal comando della Polizia Locale: il suo modo di fare non poteva rimanere inosservato ancora a lungo. E alla fine il blitz è arrivato: gli agenti del comando di Via Donegani si sono presentati al bar Ponticello, al Carmine, con i cani antidroga e la volontà di vederci chiaro.

Il titolare del locale è stato arrestato: si tratta di Germano Morè, 49 anni e senza precedenti in ambito di spaccio di droga, ma noto alle forze dell'ordine per reati di tipo finanziario. In tasca nascondeva non solo qualche grammo di cocaina, ma pure un bilancino di precisione per pesarlo.

Il bar Ponticello al momento è aperto, non è ancora stato chiuso: ma è attesa nelle prossime ore la decisione del Questore che potrebbe sospenderne la licenza, anche temporaneamente. Morè è già stato trasferito in caserma e interrogato: il suo arresto è stato convalidato, la magistratura ne ha disposto l'obbligo di firma per tre giorni a settimana.

Lo spaccio di droga sul retro

Era da tempo che la Locale teneva d'occhio il bar. Non solo per le voci e la clientela, ma per gli appostamenti in borghese e non: in più occasioni erano state rilevate delle anomalie. In particolare, il giro di soldi sospetto, banconote di grosso taglio che il barista si intascava senza che l'avventore consumasse nulla.

Lo scambio della droga (cocaina) a quanto pare avveniva sul retro del locale, lontano da occhi indiscreti. Ma non abbastanza per non destare sospetti. Non è dato sapere se anche alcuni clienti siano stati segnalati come consumatori. Il Ponticello è un locale parecchio conosciuto in città, e frequentato: tempo fa era finito alla ribalta delle cronache per il ritorno di Laura Maggi, la sexy-barista di Bagnolo Mella. Che da tempo ha però lasciato il bancone, e non c'entra nulla con le più recenti vicende.