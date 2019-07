Spaccio, alcol ai minori e una mega-rissa: questore chiude un bar per due settimane

Chissà qual è lo stato d'animo (in inglese: mood) dei titolari, costretti a una vacanza forzata per due settimane. Il questore di Brescia ha stabilito la chiusura per 15 giorni del bar Mood Cafè di Orzinuovi, situato nel cortiletto interno del civico 28 di via Roma, appena fuori dalla piazza.

Il provvedimento arriva a margine di numerosi, ripetuti, controlli effettuati dalla Questura e dai carabinieri della locale stazione a partire dal 2018. Tra i motivi che hanno portato alla chiusura vi è il fatto che il locale sia un ritrovo abituale di pregiudicati e luogo di spaccio. Diversi anche gli episodi di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni.

Ad aggravare il tutto, un mesetto fa all'esterno del locale si verificò una mega-rissa che vide contrapporsi un gruppo di ragazzi e un paio di adulti. Prima che i militari ponessero fine alle botte si registrarono diversi feriti.