Notte da incubo per una giovane barista: aggredita e picchiata due volte

Una serata sicuramente da dimenticare per la giovane barista – ha solo 21 anni – del bar Tram di Piazza Vittoria a Medole: è stata aggredita e picchiata per due volte da un ubriacone, che era stato allontanato dai carabinieri ma poi è tornato sul posto per “colpire” di nuovo. La ragazza è finita in ospedale, con diverse contusioni, l'uomo è stato denunciato.

Tutto è successo sabato notte, quando mancava poco all'orario di chiusura: era passata da poco l'1 quando l'ultimo cliente, visibilmente ubriaco, ha varcato la soglia del locale. In preda ai fumi dell'alcol ha cominciato a molestare e infastidire la giovane barista.

La ragazza l'ha respinto come poteva, finché questi non l'ha aggredita prendendola a sberle: a poca distanza la titolare del locale ha allertato i carabinieri, arrivati in zona in pochi minuti. Sembrava fosse finita così, con i militari che allontanavano facilmente il fastidioso avventore.

Ma l'uomo se l'è legata al dito: si è nascosto da qualche parte, ha atteso con pazienza che i carabinieri si allontanassero abbastanza e poi è tornato dentro il locale, ancora più arrabbiato e ancora più aggressivo.

E' saltato letteralmente addosso alla barista, mentre la titolare cercava disperatamente aiuto, e intanto allertava nuovamente il 112. In pochi attimi i carabinieri sono tornati sul posto, hanno bloccato l'uomo e l'hanno accompagnato in caserma, dove ha passato la notte. E' stato denunciato.