Droga nascosta tra le slot machines, chiuso il bar Coccinella a Brescia

Droga nascosta dietro alle slot machine, bar bresciano chiude per la terza volta. Lo ha deliberato la Questura, a margine degli esiti dei controlli straordinari del territorio messi in campo nella giornata di lunedì in collaborazione con Guardia di Finanza e Carabinieri. Vittima del provvedimento del questore, appunto per la terza volta, è il bar Coccinella al civico 92 di Via Corfù.

Non lontano dalla stazione ferroviaria, dove si erano concentrati i controlli delle forze dell'ordine, da tempo “attenzionato” da polizia e carabinieri per il viavai sospetto, e soprattutto per i precedenti del locale. Il bar infatti è già stato chiuso per due volte, e sempre per motivi di droga.

Questa volta il “fumo” era nascosto dietro a una slot machine: sono stati gli agenti a trovarlo non prima di aver “beccato” e segnalato un gruppetto di pregiudicati di nazionalità pakistana che si trovavano all'interno del locale.