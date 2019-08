Strage di Corinaldo: la banda che uccise 6 persone ha colpito anche a Brescia

La notte tra il 15 e il 16 febbraio (e poi a fine maggio) al Circus di Brescia. Ai primi di marzo al Dylan di Coccaglio. Tra il 6 e il 7 aprile al Florida di Ghedi. E infine tra l’11 e il 12 maggio a Roncadelle. Sarebbero queste le trasferte bresciane a cui avrebbero partecipato alcuni dei giovanissimi rapinatori (sette ragazzi, di cui uno ora deceduto, di età compresa tra i 20 e i 22 anni) della cosiddetta “Banda dello spray”, accusati di aver scatenato il panico anche alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove durante il concerto di Sfera Ebbasta morirono sei persone, cinque ragazzi e una mamma.

Furti in trasferta nelle discoteche bresciane

La loro presenza in terra bresciana sarebbe confermata dalle telefonate con Andrea Balugani, 65 anni, anche lui arrestato con l’accusa di ricettazione. Al Circus, a febbraio, c’erano Ugo Di Puorto, Raffaele Mormone ed Eros Amoruso, il giovane che poi morirà in un incidente stradale il 23 aprile scorso. Sempre loro si sarebbero presentati anche al Dylan, ai primi di marzo.

Andrea Cavallaro e Moez Akari, insieme a un’amica, avrebbero preso parte ai furti al Florida (nella notte tra il 6 e il 7 aprile) e in un locale di Roncadelle, nella notte tra l’11 e il 12 maggio. Originari del Modenese, sono accusati di furti e rapine in lungo e in largo, in tutto il Nord Italia.

Utilizzavano spray urticanti e al peperoncino (come quello che poi scatenerà l’inferno di Corinaldo) per derubare e rapinare i clienti dei locali e delle discoteche che “visitavano”. Una volta portati a termine i colpi, rivendevano la merce rubata grazie a una rete organizzata di ricettatori.