Sesso con una bambola gonfiabile: shock fuori dal centro commerciale

E' successo per davvero: un pensionato di 84 anni residente a Mantova è stato beccato dai carabinieri mentre faceva sesso con una bambola gonfiabile, una sex-doll, nel parcheggio del centro commerciale CremonaDue di Gadesco Pieve Delmona, noto shopping mall (con più di 50 negozi) meta di tanti bresciani residenti nella Bassa.

L'uomo non è stato denunciato, ma solo allontanato: la segnalazione al 112 è arrivata da alcuni clienti del centro commerciale, che si sono accorti in diretta di quanto stava accadendo. L'anziano aveva coperto i finestrini della sua Ford Fiesta con alcuni vestiti, e si era accomodato abbassando i sedili in compagnia della sua fedele sexy bambola.

I militari hanno bussato al vetro, lo hanno sorpreso mentre si dilettava in atteggiamenti sessuali con la sua compagna immaginaria. Una storia incredibile, anche solo a raccontarla: sesso a 84 anni, con una bambola gonfiabile.