Rimproverato dai genitori, bimbo di 8 anni tenta il suicidio in camera

Una vicenda che scuote tutta la provincia, di cui per ovvi motivi non vengono resi noti dettagli troppo specifici: un bimbo di soli 8 anni residente nella Bassa Bresciana ha cercato di togliersi la vita dopo un rimprovero della madre. La giovane donna lo ha trovato steso a terra nella sua cameretta, con una sciarpa annodata intorno al collo: adesso è in coma, in fin di vita.



Suicidio shock: il bambino

di 8 anni è morto al Civile

Lo scrive il Giornale di Brescia: una vicenda che ha dell'incredibile, una reazione che mai ci si potrebbe aspettare da un bambino così piccolo. Il bimbo sarebbe stato rimproverato davanti ai suoi fratelli, a casa, forse per qualcosa successo a scuola, chissà.

Storie di vita quotidiana in una famiglia normale: dopo pranzo, e dopo il rimprovero, il ragazzino si è chiuso in camera sua con gli occhi lucidi. Niente di che, almeno così sembrava: passano diversi minuti e la madre sale le scale per vedere come sta.