Allarme meningite al Civile: ricoverata bimba di un anno e mezzo

Una bimba di appena 1 anno e mezzo è stata ricoverata al Civile di Brescia per una sospetta meningite: come scrive Bresciaoggi la diagnosi sarebbe stata confermata, ma stando alle prime indiscrezioni da parte dell'Ats sarebbe stata smentita al momento la forma batterica, e dunque la più grave.

Febbre alta e tanta paura: la piccola al momento starebbe già meglio, tenuta ovviamente sotto stretta osservazione dai medici dell'ospedale. Anche la sorellina più grande, una bimba di 3 anni, sarebbe stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito.

La piccola di 1 anno e mezzo è stata ricoverata domenica, con la massima urgenza e con la massima allerta: verificato che si sia trattata di una meningite non batterica, è stato scongiurato anche il rischio contagio, e non sarà nemmeno necessaria una decisa profilassi antibiotica per tutti coloro che sono venuti a contatto con la bimba, negli ultimi giorni.