A letto con una minorenne? Balotelli ricattato da una giovanissima

Dicendogli di avere già compiuto 18 anni, mostrandogli un documento di identità che non era il suo, avrebbe avuto uno o più incontri amorosi con lui, e nei mesi successivi l'avrebbe ricattato chiedendogli denaro per non raccontare tutta la vicenda. Una nuova storia che nulla ha a che vedere col campo da calcio vede come (involontario) protagonista Mario Balotelli. Lo riportano Il Giornale di Vicenza - provincia dalla quale proviene la giovane che avrebbe minacciato Super Mario - e Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. La ragazza, ora diciannovenne, avrebbe conosciuto l'attaccante a Nizza, al tempo in cui Balotelli militava nella squadra della città. Il primo approccio sarebbe avvenuto nell'estate 2017, il primo incontro vero e proprio a ottobre, dopodiché i due si sarebbero visti fino a gennaio 2018. Tra i due si sarebbero consumati alcuni rapporti intimi, e qualche tempo dopo la ragazza avrebbe rivelato all'attaccante la sua vera età. Facendosi addirittura aiutare da un avvocato, la ragazza avrebbe chiesto la somma di 100mila euro a Balotelli, minacciandolo di raccontare tutto. L'avvocato della giovane, Roberto Imparato, in possesso della registrazione di una telefonata tra Balotelli e la ragazza, avrebbe persino raccontato la notizia ad Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, che però avrebbe fiutato qualcosa di strano, decidendo perciò di non pubblicarla.

L'attaccante, assistito dal suo legale, ha raccontato tutta la storia ai carabinieri in Procura a Vicenza. Ora, al termine di due anni di indagini, gli inquirenti sarebbero venuti a capo di tutta la vicenda, e sarebbero pronti a chiedere il processo per la giovane e il suo avvocato.