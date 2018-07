La vela si chiude, parapendio precipita a tutta velocità: morto sul colpo

Tragedia sul Monte Baldo nella mattinata di domenica 8 luglio. Gerhard Fichtenbauer, un turista austriaco di 55 anni, è morto dopo essersi lanciato col parapendio da Malga Campo.

Per cause ancora in corso d'accertamento, la vela si è improvvisamente chiusa. Un incidente davvero inusuale: ancora non è dato sapere come mai il 55enne non sia nemmeno riuscito a lanciare il paracadute d'emergenza.



Terribile l'impatto con il suolo, che non gli ha lasciato scampo. Vano, purtroppo, anche l'intervento del medico rianimatore, trasportato sul posto con l'elicottero. La salma è stata poi portata a Brentonico e trasferita nella camera mortuaria della casa di riposo.