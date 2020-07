Troppi clienti, distanze non rispettate: bar bresciano chiuso per 10 giorni

Nelle scorse settimane i carabinieri di Salò hanno passato al setaccio bar, pub e locali del Garda e della Valsabbia. Obiettivo? Verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Ben 12 gli esercizi pubblici ispezionati e 182 le persone identificate. Sanzioni e sigilli sono scattati solo per un solo locale, situato a Bagolino nella frazione Ponte Caffaro. Durante il blitz i militari avevano notato la mancata osservanza delle prescrizioni di legge per limitare i contagi. Secondo quando ricostruito dalle forze dell'ordine, all'interno del locale erano presenti troppi clienti 'ammassati', una cinquantina mentre avrebbero potuto essere al massimo 8, senza rispettare il distanziamento interpersonale di un metro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediatamente è scattata la sanzione per il proprietario, che dovrà sborsare 400 euro, e i sigilli per qualche giorno, così come la segnalazione alla Prefettura che ha successivamente emesso un'ordinanza di chiusura di altri dieci giorni.