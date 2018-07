Cade dalla scala e batte la testa, bambino soccorso dall'eliambulanza

Stava partecipando al Grest, insieme ai suoi amichetti, quando durante una delle tante attività organizzate dagli animatori avrebbe perso l'equilibrio, scivolando dalle scale. Davvero una brutta caduta: il bambino di 12 anni avrebbe battuto la testa.

L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 di giovedì dall'oratorio di Bagolino: immediata la chiamata al 112 che ha inviato un'ambulanza e, vista la giovane età del ferito, pure l'eliambulanza.

Tanta la paura ma pare nulla di grave: dopo le prime cure prestate sul posto, il bambino, che non avrebbe mai perso conoscenza, è stato trasportato in elisoccorso al pronto soccorso pediatrico del Civile per le analisi del caso. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma come prevede il protocollo, è stato ricoverato ed è tenuto sotto stretta osservazione.